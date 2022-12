Tysk torka slår hårt mot raps och korn

I södra Tyskland är skörden av höstkorn, höstvete och höstraps nästan avklarad, enligt en rapport från Deutscher bauernverband (DBV). I andra delar av landet är man inte klar med höstkornet än.

Skadeangrepp

Torka under vår och försommar samt värmeböljan i juli har gjort att spannmålen har mognat i förtid på en del håll. Nu har dock nederbörd gjort att skördearbetet står stilla i stora delar av landet.DBV uppskattar att skörden av höstkorn i genomsnitt avkastar 7,2 ton per hektar, 6 procent mindre än förra året. Med en något större areal uppskattas årets totalskörd av höstkorn sjunka med 355 000 ton till 9,1 miljoner ton.I södra Tyskland har en stor del av höstvetet skördats, medan skörden i norra och östra delarna precis har börjat. Skördevariationerna väntas bli stora, mycket beroende på hur mycket regn som har kommit. 3,25 miljoner hektar höstvete odlas i år vilket är tre procent mer än förra säsongen.Rapsskörden har knappt börjat i norra Tyskland medan omkring hälften har tröskats i södra delarna. Det finns inga officiella uppgifter kring skördenivåer än, men DBV uppskattar att rapsgrödan kommer att bli betydligt mindre än i fjol. Skadeangrepp i höstas, torka under försommaren och en mindre odlad areal lär bidra till en lägre totalskörd.