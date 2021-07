Tysk dioxinskandal pressar svenska priser

Det mesta av en gris säljs som råvara till charkindustrin och på charkprodukter finns inget krav på ursprungsmärkning. När svenska slakterier måste tampas med bland annat tyskt griskött där noteringen ligger på runt 9 kronor kilot tvingas de ner till mycket låga nivåer för att kunna sälja till svenska charktillverkare.





Säljs billigt

Vill ha märkning

Kan det du säger i förlängningen leda till hårdare krav från handeln på tillverkarna att använda svensk råvara?

Från slakterihåll i Sverige hörs röster om att de nu möter tyskt kött i marknaden till fantasi­låga priser.Därmed kan dioxinskandalen få stor påverkan på svensk grisnäring och böndernas avräkningspris.De stora detaljhandelskedjorna i Sverige har försäkrat sig om att de inte tar in kött från någon av de stängda gårdarna i Tyskland. Däremot kommer det in en hel del annat tyskt kött till Sverige, inte minst till charktillverkarna.Sveriges Grisföretagare har länge krävt ursprungsmärkning på charkprodukter. Allt för att konsumenterna ska kunna välja svenskt. Torbjörn Lithell var tidigare affärsområdeschef för kött på Axfood. I måndags gjorde han sin första arbetsdag som kvalitetsdirektör på Scan. Han säger:- Det är klart att handeln kan ställa krav på charktillverkarna vad gäller ursprungsmärkning. Vid upphandlingar av egna märkesvaror, emv, är det väldigt tydligt, då ställs sådana krav. Men det diskuteras inte i någon större utsträckning när det handlar om andra märkesvaror.Ingmar Kroon, informationschef på Axfood, säger till ATL att koncernen under våren inför ursprungsmärkning på samtliga emv-produkter. Om det leder till att samma krav ställs på andra produkter är oklart.- Jag tror mig veta att vi inte är den enda aktören som vill ha ursprungsmärkning av köttråvara på charkprodukter. Jag tror att vi är ganska eniga.- Hårdare krav från vår sida är kanske att gå lite för långt. Däremot kan det styras åt det hållet av marknaden. Om kunderna vill ha svenskt så kan de göra valet när de ser vad som är vad. Jag tror att ursprungsmärkning driver utvecklingen åt det hållet.Även Ica ursprungsmärker sitt sortiment av egna märkesvaror. Jan Olsson