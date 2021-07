Tydligare ansvarsfördelning av djurskydd på slakteri

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna har nu tydliggjort hur ansvaret för djurskyddskontrollen på slakterier ska fördelas.



- Att kontrollera djurskyddet på landets slakterier är en viktig uppgift för oss på Livsmedelsverket. Den tydliga ansvarsfördelning vi nu är överens om ökar förutsättningarna för att vi ska kunna agera effektivt och därmed få ett ännu bättre djurskydd på slakterierna, men även på gårdarna där djuren föds upp, säger Krister Scherling, veterinär vid Livsmedelsverket.



De berörda myndigheterna har tillsammans klargjort att länsstyrelsen har det primära ansvaret för djurskyddskontroller även vid slakterier och bland annat ska utföra alla revisioner.



Livsmedelsverket ansvarar för de löpande inspektionerna när djuren lastas av transporten, när de finns i slakteriets stall och under själva slakten.



Livsmedelsverkets kontroller kan också påvisa djurskyddsproblem som har uppstått under transport eller på gården.

Påträffas skador ska Livsmedelsverket underrätta länsstyrelsen, eftersom länsstyrelsen i dessa fall har hela ansvaret för djurskyddskontrollen.



Länsstyrelsen har att fatta alla andra beslut, till exempel beslut om rättelse av systematiska fel i slakten.

Såväl Livsmedelsverket som länsstyrelserna har också ett ansvar för att åtalsanmäla brott mot djurskyddslagstiftningen.



Länsstyrelserna har ansvar för att anmäla missförhållanden som djuren utsatts för på gården och under transporten till slakteriet.

Livsmedelsverket ansvarar för att åtalsanmäla djurskyddsbrott på slakteriets område och missförhållanden som den officiella veterinären observerar när djuren lastas av vid slakteriet.



ATL.nu