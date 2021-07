Tvist om avtal för spannmålsleverans

Ragnar Utne är en norsk affärsman som äger och odlar 1 400 hektar i Västergötland. Stämningsansökan som lämnats in till Skaraborgs tingsrätt handlar om spannmål som under 2010 inte har levererats trots avtal mellan parterna, enligt HC Handelscenter.





Tvingades köpa in

Skriftligt avtal saknas

Retat upp företaget

Spannmål började levereras men avbröts under slutet av juli enligt stämningsansökan eftersom Ragnar Utne uppgav att han inte hade mer i lager. Företaget krävde då att han skulle köpa in kvantiteter från annat håll.Detta skedde inte utan företaget tvingades köpa in spannmål för att fullfölja sina förpliktelser mot kunder. Därmed kräver HC Handelcenter ersättning för de skador som uppstått på cirka 1,9 miljoner kronor.- Jag ser det här som ett påhopp. Jag har aldrig skrivit på något avtal, kommenterar Ragnar Utne.Inte heller på de leveranser som faktiskt skedde under våren fanns något skriftligt avtal, bara en muntlig överrenskommelse menar Ragnar Utne.Att leveranserna avbröts beror på att de partier han hade i lager visade sig ha för dålig kvalitet.- Falltalen sjönk och de ville inte ha det, säger han.Om HC Handelscenter ville ha mer brödvete var Ragnar Utnes besked att det fick vänta till 2010 års skörd. Men eftersom kvaliteten blev för dålig på även den skörden fanns inte mer att erbjuda.- Det är sjukt att man ska gå på bygden för att försöka köpa vete till någon som påstår att de har kontrakt på bästa kvalitet, tillägger han.Ragnar Utne har bland annat figurerat i ATL med att han tjänat flera miljoner på att lagra spannmål i stället för att sälja den till låga priser under våren 2010.Det har retat upp företaget HC Handelscenter som misstänker att han i stället sålt till andra aktörer för högre priser. Ragnar Utne påstår sig däremot kunna bevisa att så inte är fallet.- Jag är inte så orolig men jag tycker det är otrevligt att ett sådant stort företag kan behandla sina kunder så här, säger han. Malin Eborn