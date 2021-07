Två stora köttkonkurser i mars

Fruängens Kött & Fläsk AB i Stockholm, med en omsättning på 134,3 miljoner kronor, och Nya Familjen Olssons Kött och Charkuterier AB i Göteborg, med en omsättning på 74,5 miljoner kronor, har gått i konkurs under månaden.



Det visar uppgifter från affärs- och kreditinformationsföretaget Creditsafe.



Som de senaste tio åren har antalet konkurser under mars ökat jämfört med februari. Totalt gick 517 aktiebolag i konkurs under mars 2011, vilket är en nedgång med 10 procent jämfört med 2010.



Konkurserna rör enbart aktiebolag. ATL.nu