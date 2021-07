Två länder tog över allmänhetens jordbruksdebatt

BRYSSEL ATL

EU-kommissionen fick svar över förväntan när de bad om åsikter om den gemensamma jordbrukspolitiken från allmänheten. Strax under 5 500 svar kom in till den hemsida som skapats för ändamålet. Men medlemsländernas bidrag till debatten är mycket ojämna. Tyskland och Polen står ensamma för nästan hälften av inläggen, och tillsammans med ytterligare fyra länder utgör de mer än 75 procent av dem. I de sex länderna uppmanade jordbruksorganisationer sina medlemmar att lämna in yttranden. Från Sverige kom det in 27 svar.



Det sätt som svaren samlats in på gör att det inte går att generalisera om vad allmänheten i allmänhet tycker. De som har svarat är personer med ett särskilt intresse för jordbrukspolitik och inte representativa för alla EU-medborgare. Men initiativet är värdefullt ändå, menar jordbrukskommissionär Dacian Ciolos.

- Den europeiska jordbrukspolitiken måste vända sig till alla medborgare så det är självklart att de ska ha ett ord med i laget, sa kommissionären när en sammanfattning av debatten presenterades på en konferens i Bryssel.



Ur de över 5 000 svaren har en expertgrupp vaskat fram ett antal teman som man menar representerar den gyllene medelvägen i debatten. Till den hör att jordbrukspolitiken bör garantera EU:s livsmedelsförsörjning men inte skada utvecklingsländers ekonomier och förmåga att själva producera mat. Jordbrukspolitiken måste också vara rättvisare, vilket skulle innebära mer stöd till små lantbruksföretag, till mindre gynnade områden och till nya medlemsländer.

- Hjälten i debatten är de små jordbrukarna som anses spela en nyckelroll för att hålla landsbygdsekonomin levande och skydda landsbygdsmiljön, sa Miroslaw Drygas som ingått i expertgruppen som gjort sammanfattningen. Sara Johansson