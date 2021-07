Två klasser klara i EM

Han kom 98,29 meter i pull off, klart före Red Fever, Peter Clarks Case IH, 94,23 m. Trea kom bästa John Deere, Edwin Derksen och BE Combi Incredible Deere, 91,70 m.



- Ja, det får väl bli en ny vevaxel. sa Reinhard Stefansson efter sitt haveri med Silvia i första draget.



Det var en underdrift, hålet i motorblockets nedre regioner är av imponerande storlek. Reinhard var förstås besviken över haveriet, men tog det hela med jämnmod. Han om någon har varit med om haverier, Silvia har funnits i flera upplagor genom åren, och gemensamt för dem är att de har gått som spjut men de har också varit sköra.



I 950 kg tog två V12-bestyckade traktorer der främsta platserna, Arwin de Klerk från Nederländerna hamnade utanför banan i sitt första drag men kom igen med full pull och i andra och 70,07 m i pull off med sin The Challlenger.



Hans landsman Renée Geerts kom misslyckades också i sitt första men körde om, tog sig till pull off och tog andraplatsen med Reny Mission Impossible - 69,11 m. Bästa V8:a blev Lambada 7, Gert Dingerink, Nederländerna han också, kom 68,85 m.



Svenska hoppet Emil Roth drog fullt i första draget med sin Nasty Toy med Keith Black-V8:a, men drog förhållandevis modesta 52,02 m i pull off. ATL.nu