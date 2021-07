Två ihjälsvultna hästar gav böter

Det var djurskyddsinspektören Peter Stenberg som i början på maj hittade de döda hästarna, liggande med presenningar över sig. De hade då legat döda en tid. Han är upprörd över att hästägaren inte dömdes för djurplågeri, där fängelse finns med i straffskalan. Själv blev han inte ens hörd i ärendet, berättar han för tidningen.

- Upprörande, barockt. 2500 kronor är ju ingenting. Jag kan inte förstå att en åklagare inte sätter sig in i eller har intresse av sådana här frågor, säger han till Kristianstadsbladet.



Hästägaren har under längre tid haft myndigheternas ögon på sig. När kommunen höll i djurskyddet ställdes bland annat krav på bättre hovskötsel, utfodring och stängsling.



Under förra året förbättrades djurvården på gården tillfälligt. Men den 10 mars gjordes en ny anmälan om misstänkt vanvård av hästarna. På grund av hög arbetsbörda för länsstyrelsens inspektörer och eftersom ärendet inte bedömdes som akut dröjde det till maj innan Peter Stenberg besökte gården. Då var det alltså för sent.ATL.nu