Två döda i skoterolyckor

En av de omkomna är en 17-årig pojke hemmahörande i Krokoms kommun. Pojken gav sig ut med skoter i lördags, senare under dagen blev anhöriga oroliga för honom och började leta. Enligt Östersundsposten hittades han livlös vid skotern.

Pojken fördes med helikopter till Östersunds sjukhus men hans liv gick inte att rädda.



En till dödsolycka på skoter inträffade under lördagen. Det var en man som färdades ensam på sitt fordon vid Brindberg i Älvdalen som förolyckades.

Polisen i Jämtland och i Dalarna har ingen förklaring till olyckorna.



I Lilla Edet i Västergötland ägde en olycka med snowracer rum under lördagsdygnet. Två unga män hade bundit varsin snowracer bakom en bil. På en skogsväg bar det sedan av i ungefär 30 kilometer i timmen. Den ene föll av, slog i huvudet och skadade ena benet. På väg till sjukhus blev han medvetslös och kamraten fick igång hans andning genom hjärt- och lungräddning, uppger lokala medier.



Mannens skador bedöms som lindriga. De båda snowraceråkarna och bilchauffören misstänks för vårdslöshet i trafik.ATL.nu