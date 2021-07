Tusentals lockas till grönsaksmässa

BERLIN ATL

Nästan 2 500 utställare från sammanlagt 84 länder visar produkter och nyheter för de 50 000 besökare som väntas. Här minglas, knyts kontakter och görs affärer under tre intensiva dagar.



Italien dominerar, med 437 utställare, därefter kommer Spanien med 296.



Sverige representeras av fyra, Emve i Åstorp, Everfresh AB från Helsingborg, NYKCool AB, Stockholm och Total Produce Nordic, Helsingborg.



Under mässan delas även utmärkelsen The Fruit Logistica Innovation Award 2011 ut, nominerade är bland annat den holländska plommontomaten Angelle, en naturlig groningshämmare för potatis, BIOX-M, samt en återförslutningsbar fransk förpackning för sallat.



Samtidigt med mässminglet finns möjlighet till förkovran.

EU är världens största importmarknad för färsk frukt, vägg i vägg ligger Ukraina med potential att bli en stor handelspartner.



Import och export av färsk frukt, Ukrainas goda odlingsförutsättningar och utvecklingsmöjligheter för både utländska och lokala företag debatteras under torsdagen. Marianne Persson