Turismen lönsammaste nischen på gården

Vid sidan av traditionellt jord- och skogbruk växer nya gröna näringar sig allt starkare. Det är entreprenad, häst, småskalig livsmedelsproduktion, uthyrning och turism.



I genomsnitt bedriver bonden 3,7 verksamheter på sin gård. Enligt LRF:s beräkningar omsätter de fem verksamheterna tillsammans drygt 11 miljarder kronor per år, hack i häl på familjeskogsbruket vars omsättning på gårdsnivå ligger är 12,5 miljarder.

- Det tycker jag är ett bra mått på de fem verksamheternas betydelse redan i dag, och det här är verksamhetsområden som blir allt större, säger LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson.



- Receptet på att nå lönsamhet är att nyttja gårdens fulla potential genom att driva en kombination av verksamheter och att man har en professionell syn på alla verksamheterna.



Majoriteten, över 60 procent, av de som är verksamma inom de fem undersökta områdena anser att verksamheterna är lönsamma. Motsvarande siffra i Lantbruksbarometern, där bönder intervjuas om mer traditionella lantbruksverksamheter var i våras 31 procent.



Den starkaste sidoverksamheten på gården är än så länge entreprenad. 17 000 bönder sysslar med entreprenadverksamhet som omsätter totalt 7,4 miljarder. Sju av tio anser att lönsamheten är ganska eller mycket god.



Men det är på turistsidan som den stora utvecklingen sker, enligt LRF:s stora Sifoundersökning, där man intervjuat 3 997 bönder över hela landet.



Än så länge är inkomsterna från turismen små. Sex av tio har inkomster under 100 000 kronor. Turismen bland LRF:s medlemmar omsätter än så länge bara en miljard kronor, skogen är en större inkomstkälla för turistföretagaren.



Men även om inkomsterna från turismen är små är lönsamheten god. Var tredje anser att lönsamheten förbättrats det senaste året. Tre av fyra anser att lönsamheten är ganska eller mycket god, fyra av tio tror på förbättrad lönsamhet om ett år.

Framtidstron visar sig också i investeringarna. Fyra av tio har gjort väsentliga investeringar under året och fler än hälften planerar att utöka.



- I undersökningen är lönsamheten och framtidstron störst inom de kund- och konsumentnära verksamheterna turism och småskaligt livsmedelsföretagande, vilket är spännande. Här finns stora tillväxtmöjligheter, säger Lars-Göran Pettersson.Torbjörn Esping