Tunnsått med förslag om fossiloberoendet

I vårpropositionen saknades konkreta besked om hur regeringen avser att driva på utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Ett förnyat åtagande om bonus-malus för fordon, en satsning på laddstolpar som bakas in i klimatsatsningen i städer och en mindre satsning på biogasproduktion är allt som nu förs fram – och det räcker inte långt!

riksdagspartier, både den förra alliansregeringen och den nya rödgröna, alla står de bakom målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.År 2030 ska de fossila drivmedlen vara i princip utfasade, inte bara i nya bilar utan i allt som rullar på våra vägar. Men i praktiken driver regeringen inte på för att målet ska uppfyllas – och oppositionen, som tog fram målet, fokuserar sin kritik på annat.fossilbränsleoberoende fordonsflotta ska nås genom åtgärder inom Bilen, Bränslet och Beteendet. På alla tre områden är det tunnsått med förslag från klimatminister Romson, energiminister Baylan,infrastrukturminister Johansson och näringsminister Damberg – säkert delvis för att ingen av dem verkar känna ägandeskap för frågan.Inom Bilen avstannar utsläppsminskningen för nya personbilar, medlen för supermiljöbilspremien tar slut i förtid och den som nu skaffar förmånsbil vet bara villkoren för första halvan av leasingperioden – vad som väntar sedan är skrivet i stjärnorna, och resultatet är att elbilarna, laddhybriderna och biogasbilarna ratas.regeringen förvisso aviserat att skatten på bensin och diesel ska höjas med drygt 40 öre per liter, men på E85 höjs skatten med drygt en krona, och på RME-biodieseln har den redan höjts ännu mer.Sammantaget blir det mindre lönsamt att tanka förnybart, och Sverige är nu det enda landet i världen med en överhängande risk att det fossila återtar förlorad mark på macken.vi ingenting. Miljöpartiet ville i opposition ändra reseavdraget, så att det inte ensidigt stimulerar bilkörande, men i regeringsställning finns inga förslag.Utbyggnaden av bredband, som är så viktig för att underlätta att inte alltid ta bilen, går trögt där de kommersiella krafterna inte räcker. Jobba hemma-dagen den 5 maj har över 100 medverkande aktörer, men myndigheter och politiska partier lyser med sin frånvaro.en ”coalition of the willing”, med energibolag, fordonstillverkare, kommuner, branschorgan och intresseorganisationer, alla fast beslutna att Sverige ska vara ett globalt föredöme i omställningen till hållbara transportlösningar. Nu måste politiken visa att den är lika beslutsam. Det kan ske genom ett enkelt beslut: lagstifta om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till 2030!Mattias Goldmannvd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet