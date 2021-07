Tungt pris till LRF-film

Filmen För säkerhets skull, eller On the safe side som den heter på engelska, tog hem andraplats i världens största tävling för beställningsfilm. Silvermedaljen vanns i klassen Professional development and continuing education.

Filmen är en del av LRF:s kampanj Säkert bondförnuft som arbetar för att halvera antalet olyckor i lantbruket fram till 2013.ATL.nu