Tunga traktorbyggen bäddar för kraftfylld säsong

Mattias Nilsson med XL i den enmotoriga klassen two wheel drive har köpt chassit från Cougar av bröderna Robert och Fredrik Andersson. Teamet tänker lägga i två kompressormatade hemi V8-motorer och köra i 2 500 kilo modifierat.

Växlar upp

"Varmt om hjärtat"

Slår sig ihop

Son till dieselmästare

Går ned

– Vi ska köra XL på inomhustävlingen i Ahoy i Nederländerna i mars och den nya traktorn ska debutera i Lidköping i maj. Om det finns intresse från sponsorer håller vi igång båda, säger Mattias Nilsson.Henrik Sundberg med Pluto i two wheel drive växlar också upp till 2 500 modifierat. Han har köpt ett chassi med ursprung Twin Chevy och lägger i en Deutz V12 industrimotor.– Den är på 550 hästkrafter original och det ska bli dubbelt så många till att börja med, säger Henrik Sundberg.Insprutningspumpen ska ändras och teamet behöver jaga lite vikt för att traktorn ska väga in i klassen. Pluto, vars V8-block sprack i fjol, ställs i malpåse.Willner Andersson, som kört WildAnden i 600 kilo compact diesel, går också upp i 2 500 kilo modifierat. Maskinen utrustas med en Scania DS11-motor.– Diesel ligger oss varmt om hjärtat och den här motortypen är väl beprövad inom traktorpulling, säger Willner Andersson.WildAnden är såld inom Sverige och tanken är att den ska dyka upp på tävlingsbanorna igen 2015.Peter Larsson, som plockat pokaler i 600 kilo compact diesel, satsar på att tävla i 950 kilo unlimited med Per Nilssons gamla Burning Baby. Den har en Chevroletmotor på 526 kubiktum.– Hardcore Harvester är till salu, men om den inte blir såld kör jag med den ett år till på några tävlingar, säger Peter Larsson.Bröderna Andersson och Bengt Evans från Crazy Witchteamet, slår sig ihop och bygger för 950 unlimited. Det nya bygget utrustas med en av de fem motorerna från styckade Cougar, en KB Olds på 572 kubiktum med Big Chieftoppar och en SSI 14:71 Hi Helixkompressor.Roger Svensson i Team Dragon bytt in sitt chassi från prostocktraktorn Green Dragon mot chassit från danska John Deere 1. Motorn har han behållit.– Viktfördelningen är bättre i det nya chassit, det jag hade var för tungt bak så traktorn gick för högt fram, säger Roger Svensson.Han har inte bestämt ännu om han ska byta insprutningspump. Det är främst insprutningspumpen som skiljer traktorn från Europatoppen, enligt Roger Svensson. Det mesta av Green Dragon som hamnade i Danmark är tänkt att gå i klassen farmstock.1990-talets stjärna, Anders "Anton" Erikssons superstandardtraktor Chicago Crush, återkommer som farmstock i händerna på Mattis Jönsson. Han är son till Bengt Jönsson, en av dieselmästarna bakom pullingtraktorer med namn ur kungahuset.På resan från Anders Erikssons gård i Västmanland till Mattis Jönsson i Halland har Chicago Crush gjort ett par mellanlandningar, i Västra Götalands län och i Skåne.– Den gick senast som prostock. Motorn är helt nedplockad så det blir till att bygga upp det mesta på nytt, säger Mattis Jönsson.Jan Blom och team Blue Griffin lyfter ur en av sina Rolls Royce Griffon V12-motorer på 37 liter, lättar chassit och går ned till 2 500 modifierat.– Vi hoppas vara klara till säsongsstart, säger Jan Blom.Rikard Andersson och teamet kring Devils Deere i 600 kilo compact diesel siktar på att köra i 2 500 modifierat 2016 med en Rolls Royce Meteormotor utrustad med två turbo. Motorn är en V12:a på 27 liter som suttit i en stridsvagn.Den ska konverteras till metanoldrift och kompressionen ska höjas. Så småningom finns planer på att lägga en andra, likadan motor i traktorn.– Om vi inte säljer Devils Deere ska vi gå igenom motorn och ha ytterligare vikt fram 2015. Det blir samma pumpinställning som när vi vann EM i Nederländerna i slutet av augusti. Då hade vi mer vatten och bränsle in än tidigare under säsongen i Sverige, säger Rikard Andersson. Fotnot. WEBB-TV: Allt om traktorpulling på ATL Play hittar du här!