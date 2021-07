Tulpaner för miljoner

Totalt ska 28 miljoner lökar i jorden. Amaryllis, hyacinter och så förstås tulpaner, 21 miljoner närmare bestämt.

De första röda tulpanerna ska vara klara till advent. Till jul är det rött och vitt som gäller, lila och vitt till nyår, blandade färger under vårvintern och så gula tulpaner till påsk förstås.





Kräver planering

Större buketter

Hausse till påsk

- Det ligger mycket planering bakom odlingen. Vi räknar baklänges och vet redan nu exakt vilken vecka de ska säljas, berättar Håkan Alverbäck, vd för Sveriges största tulpanodling.Lökarna beställdes från Holland redan för ett halvår sedan, ett hundratal sorter med olika färger, olika former och olika tidighet.Under tre månader framåt är det nu plantering som gäller. Lökarna sätts i jord och hamnar sedan i kyllager under 13 till 20 veckor beroende på sort.- De står i nio grader och luras tro att det är vinter.När lökarna utvecklat rötter och visar blomknopp flyttas de ut i växthusen i omgångar. Alverbäcks har 17 500 kvadratmeter odlingsyta, med ett så kallat roulettesystem, med odling i två våningar.Efter fyra veckor är det dags för skörd och transport till grossister och dagligvaruhandeln. Tulpaner har länge sålts i buketter om tio blommor, men på senare tid efterfrågas allt större fång.- Nu ska det vara riktiga fång med tulpaner, 12-15 blommor, ibland med blåbärsris i. Det är roligt.De stora tulpanvolymerna säljs fram till påsk, men efter påskafton tar intresset slut. Därefter tar pelargoner och sommarblommor över i växthusen.- I år ligger påsken sent och det är bra för oss, konstaterar Håkan Alverbäck som redan i augusti har koll på att påskafton nästa år infaller den 23 april.Marianne Persson