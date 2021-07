”Vi har lyckats med mycket under året, men inte med att tjäna pengar”. Så kommenterade Olof Söderström, Norrskogs VD, föreningens resultat för 2017 i ATL. Tyvärr stämmer analysen in på de flesta av de senaste åren. Under perioden 2008-2018 har Norrskog visat vinst tre gånger och haft ett sammanlagt rörelseresultat på minus 72 miljoner kronor. 2007 var det senaste riktigt bra året med en vinst på 180 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 10 procent.