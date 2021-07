Tufft år för Kverneland

Kvernelands omsättning under året uppgick till 3,4 miljarder norska kronor. Under fjärde kvartalet 2009 minskade försäljningen med hela 47 procent jämfört med motsvarande period 2008. Rörelseresultatet för 2009 blev minus 63 miljoner norska kronor.



Speciellt dåligt går det för Kvernelands försäljning av utrustning till vallskörd. Den minskade med 42 procent under förra året.

Bättre går det för plogförsäljningen, den minskade bara med 11 procent. Plogfabriken i Øksnevad gjorde till och med sitt bästa år någonsin under 2009 med ett positivt resultat på 125 miljoner norska kronor, skriver Jærbladet.



Under förra året minskade Kverneland antalet anställda med 418 personer, en minskning på nästan 20 procent. ATL.nu