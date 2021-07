Tuffa frågor väntar blivande jordbrukskommissionär

Sveriges Radio Ekot rapporterar att av de 26 kandidater som skall utfrågas av EU-parlamentet är det två som kan få svårigheter. Den ene av dessa är Dacian Ciolos som tidigare varit jordbruksminister i Rumänien, och nu alltså är föreslagen att efterträda Mariann Fischer Boel.



Under Dacian Ciolos tid som jordbruksminister fick Rumänien kritik för hanteringen av EU-bidragen. Problemen var så pass allvarliga att utbetalningarna av bidragen ställdes in under en period.



Den andra som kan få problem är Rumiana Jeleva, som för närvarande är utrikesminister i Bulgarien. Kritiken rör Bulgariens problem att komma till rätta med organiserad brottslighet och korruption. Hon är föreslagen att som EU-kommissionär ha ansvar för humanitärt bistånd och krisberedskap.



ATL.nu