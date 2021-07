Tuffa förhållanden för Black Earth Farming

Black Earth Farming har skördat ungefär hälften av sin areal. Allt höstvete är bärgat och skörden blev 2 ton per hektar. Strax över 82 000 hektar odlades med höstvete, skriver företaget i ett pressmeddelande. Vårvetet har hittills gett 1,4 ton per hektar.

Black Earth Farming räknar med att ha avslutat skörden i mitten av oktober. Utsikterna för majs, soja, raps och solrosor är det för tidigt att sia om än. De extrema förhållanden som råder i det ryska jordbruket just nu gör det också mycket svårt att förutspå marknadens utveckling. ATL.nu