Troligt vargrevir i Stockholms län

Spår i snön efter två vargar som gått tillsammans, och som regelbundet urinmarkerat, upptäcktes väster om Järna i södra Stockholms län.

Det tyder på att minst ett av djuren har området som sitt revir, skriver Dagens Nyheter på nätet.– Insamlad spillning kommer att dna-analyseras och förhoppningsvis ge svar på om det handlar om ett revirmarkerande par, säger rovdjurshandläggaren Arne Söderberg till tidningen.Mellan 2009 och 2013 fanns ett vargrevir i Riala mellan Norrtälje och Åkersberga.Sedan dess har det varit tomt på stationära vargar i Stockholms län, men under våren, sommaren och hösten har det kommit in ett antal observationer av varg från trakterna söder om Södertälje.Länsstyrelsen lyckades spåra vargarna vid två tillfällen under jul- och nyårshelgerna och är nu angelägen att alla eventuella iakttagelser rapporteras in.