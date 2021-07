Trögt för Gefleortens Upplandsmjölk

Gefleortens vd Per Blomquist säger till tidningen att mjölken säljer hyfsat i butik, men att det är svårt att få butikerna att ta in den i sortimentet. Detta faktum skyller han på Arla Foods bonussystem. Butiker som tar in Upplandsmjölken riskerar att få betala mer för Arla Foods produkter.



På frågan om mejeriföretaget överväger att lägga ner Upplandsmjölken svarar han dock nej. I stället är taktiken att satsa mer på marknadsföring.

- Det svåra är att få in mjölken i butikerna. Men bara vi fått in den så säljer den bra, säger han till Gefle Dagblad.ATL.nu