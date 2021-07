Trist vecka för lantbrukarna

Kina fortsatte att strama åt penningpolitiskt och USDA släppte en rapport som slog ner priserna på vete, majs och sojabönor med en gång. Indexomviktningen av S&P GSCI och DJ UBS råvaruindex avslutades i torsdags-fredags. Det betyder att de köp av jordbruksprodukter som indexfonder gjort nu är slut. Det betyder att vi sannolikt står inför ytterligare en vecka av prisnedgångar på jordbruksprodukter.



Vete

Veckan som gick styrdes nästan helt av USDA-rapporten i tisdags. Nedan ser vi ett diagram över den senaste månadens priser på novembertermnen på Matif. Tisdagens rörelse, nedåt, från 143 euro till 139 euro var den största på länge.

Nedan ser vi USDA:s uppskattning av veteproduktionen i världen. Notera förändringen för fd Sovjetunionen.





På 676 mt är produktionen bara 6 mt lägre än den blev rekordåret 2008/09. Konsumtionen är lägre i år, pga lågkonjunkturen.



Utgående lager väntar sig USDA att de blir så här:





Tisdagens rapport visar alltså på ännu högre lager än USDA trodde i december. Det vore en väldigt negativ rapport, om den inte var kombinerad med uppgifter om sådd areal för höstveten, som vi ser nedan, siffrorna anger miljoner acres.





Det här är den lägsta arealen för höstvete i USA på 97 år! Men trots det räknar alltså USDA med att utgående lager efter 2010/11 ökar.

Om vi blickar lite längre, till nästa skörd, så kan vi titta på november-kontraktet för nästa år, CAX0 som den heter i Bloomberg-systemet. Priset föll direkt genom stödet på 140 euro och ser ut att kunna ta sig ner till bottennoteringen på 135 euro. Där bör det finnas tillräckligt med köpare för att hejda nedgången.

Efterfrågan på franskt vete har inte varit bra i veckan, och vete från Kazakstan är nu med och konkurrerar. I veckan som kommer börjar Ryssland komma tillbaka från helgen, och det kan bli nytt tryck på den fysiska marknaden. Om det fortsätter så här, och lagren hos bönder är stora, kan det bli en del kvarnvete i Europa som säljs till intervention framåt april - maj.

För den som vill ha pris och handla ställer vi köpkurser på europeiskt kvarnvete (terminer) på november 2011 och november 2012.



Majs

Majsrapporten från USDA var lika hemsk som för vete. Och en del av det kunde man kanske förstå redan under hösten. Areal som inte såddes (med vete) i höstas, kanske sås med vårgrödor, t ex majs.



Så här ser produktionsstatistiken från USDA ut:





Notera högre förväntad skörd i USA och högre i Argentina, där sådden just är klar.



Det gör att utgående lager väntas bli så här:







Vi tror trots detta, att situationen när det väl kommer till skott i vår kan ändra sig, eftersom jordbrukare reagerar på priser. I veckan blev majs återigen billigare i förhållande till sojabönor. Det är ett bra tillfälle att köpa majs (CZ0) och sälja sojabönor (SX0).



Raps

Rapsfröpriset har brutit uppåtgående trendlinje, stödet för uppgången. Det signalerar kommande svaghet i prisutvecklingen. Ligger man lång raps (har sått det, eller har frö kvar), bör man fundera på om man vill prissäkra det genom att sälja terminskontrakt.



Sojabönor

Förra veckans kraftiga prisfall på sojabönor fortsatte i veckan som gick . Orsakerna var dels Kinas penningpolitiska åtstramning, med först en höjning av styrräntan och sedan i tisdags en höjning av reservkraven på kinesiska banker. Detta är ett effektivt sätt - mer effektivt än en räntehöjning - att minska tillväxten i penningmängden.



Kina är som ovan nämnt världens största importland av sojabönor och kreditåtstramningen väntas slå direkt mot konsumtionen, främst av livsmedel med protein, dvs dyrare livsmedel.

Långsiktigt innebär detta dock att sparandet ökar i landet, så det rör sig om en proteinkonsumtion som flyttas från nu till framtiden.

Nedan ser vi USDA:s siffror vad gäller produktion av sojabönor:





Notera att USDA rapporterar om rekordskörd i USA och att tisdagens rapport innehåller en uppjustering av december månads prognos. Brasiliens skörd har successivt justerats upp och ligger nu på 65 miljoner ton.



Utgående lager ser ut så här:





Nu återstår en riskpremie i marknaden, för de eventuella väderproblem som kan skada Brasiliens och Argentinas skördar. Men om inga sådana väderproblem dyker upp, skulle priset kunna falla ner till bottennivåerna under förra året, dvs till 850 cent per bushel. Om detta prisfall sker, så sker det de närmaste månaderna fram till dess skörden är bärgad i Sydamerika.



Med foten på bromsen i Kina och rekordskörd i sikte, ser det allt annat än positivt ut för sojabönorna.Torbjörn Iwarson