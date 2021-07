Siffror från polisen som ATL tagit del av visar att det totalt har anmälts 3 381 dieselstölder från fordon under 2018 under perioden januari-november. Framför allt har stölderna ökat i region Syd (Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne). Totalt har 812 anmälningar om dieselstölder från fordon gjorts i regionen under 2018, vilket är drygt 168 fler anmälningar i jämförelse med 2017.