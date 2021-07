Tredje gången gillt för Dalbokon

Det är tredje gången utställningen arrangeras. Tack vare två tidigare lyckade tillställningar har sponsorerna denna gången öppnat plånboken rejält och möjliggjort rejäla prissummor.

- Den som vinner Best in show får 10 000 kronor och tvåan får 5000 kronor, berättar Daniel Jensen på Dalbo hushållningsgille för ATL.nu.

Den bästa kon i respektive klass belönas med en prispeng på runt tusenlappen.



Gillet arrangerar utställningen i samarbete med Naturbruksgymnasiet Nuntorp där själva evenemanget också går av stapeln på lördag.



Domare är för andra året i rad är nederländaren Albert Kuiper som numera driver en mjölkgård i Bullaren, Bohuslän.

Kan han bedöma röda kor?

- Det är en bra fråga, han hade ju bara bedömt svarta i Holland. Han fick läsa på lite extra inför förra utställningen, skrattar Daniel Jensen.



De deltagande lantbrukarna var dock mycket nöjda med Kuipers domarinsats under förra Dalbokon, berättar Daniel Jensen, bland annat eftersom han kommenterade korna på ett för publiken lättbegripligt och trevligt vis.



De deltagande korna kommer från hela Västra Götaland.

Har ni någon geografisk gräns för vilka som får delta?

- Nej, det skulle vara Sverige i så fall. Anja Thorsén