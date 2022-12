Tre områden mest påverkade av Egon

– Men signalerna är att det inte är någon katastrof som Gudrun eller Per, säger Skogsstyrelsens distriktschef i Göteborg Bo Hultgren.

Starkast påverkan

Försäkringsärenden

"Förhöjda skador"

Efter ATL:s rundringning till skogsbolag och myndigheter verkar det som att stormen drabbat värst norr om en linje från norra Halland (Varberg) in mot Gislaved, Värnamo och ut mot Mönsterås. Här finns spridda vindfällen längs hela vägen och det ligger uppskattningsvis 1 kubikmeter/hektar.Uppfattningen att det är mer stormfälld skog ju längre österut man kommer. Söder om detta område är stormskadorna begränsade.Tre områden i Götaland bedöms ha fått starkast påverkan av stormen Egon. Det är ett område runt Alingsås och Vänersborg, ett annat kring Gränna och Tranås samt ett tredje vid Sävsjö, Vetlanda.Enligt Bo Hultgren på Skogsstyrelsen har de fått in en del försäkringsärenden i Göteborgs distrikt.– Det är ganska mycket som har blåst ner och på försäkringsärendena sett pekar det åt en mest skador kring Vårgårda och Herrljunga, säger han.Per Bergenheim, skogsförvaltare vid Koberg och Gåsevadsholms godsförvaltning bedömer att det i Västra Götaland rör sig om måttliga skador, förutom i ett område söder om Vänern runt Uddevalla och Alingsås där det är förhöjda skador.– Men det är inga katastrofer utan det är i hyggeskanter och nygjorda gallringar, säger Per Bergenheim.Södra uppgav på tisdagseftermiddagen att tre miljoner skogskubikmeter av Södras skog beräknas ha skadats.