Tre av fyra näringsgrenar gick bättre 2010

Det framgår av LRF Konsults kvartalsrapport över lantbrukets lönsamhet. 2011 ser dock ut att bli ett nytt bottenår för grisnäringen.

- Det gick bättre än vi trodde 2010, framför allt för mjölken och växtodlingen, som är någon slags bas i lantbruket och de står bättre rustade inför 2011, säger Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig Lantbruk på LRF Konsult.



LRF Konsult spår dock inte märkbart högre avräkningspriser under 2011 utan intjäningen får komma via fortsatta rationaliseringar och kostnadskontroll och säkrade produktpriser och EU-stöd.





Pressa lönsamheten

Nya mervärden

Tror på stigande priser

Bäst för mjölkföretagen

Högre räntor och en fortsatt stark krona kommer att pressa lönsamheten för hela lantbruket, spår man.- När vi knöt EU-stöden i fjol gjorde vi till ett en eurokurs på 9,14 kronor, vilket var 11 procent lägre än 2009. Vi tror att risken finns att stöden blir 5-10 procent lägre i år, säger Lars-Göran Svensson.För grisköttsföretagen räknar LRF Konsult med en negativ prognos på grund av låga priser och höga foderkostnader.- Här ser vi ingen ljusning alls. Tyskar och danska laddar för fullt och det kommer in massor med importkött så länge vi har de här konkurrensskillnaderna.I rapporten föreslår man alternativ som produktutveckling och diversifiering och att söka nya mervärden konsumenten är villig att betala för.Grisföretagen, med en genomsnittlig skuldsättning på 7 miljoner kronor, är också känsliga för fortsatta räntehöjningar.- En procentenhets höjning gör 20 kronor sämre betalt per timme, säger Lars-Göran Svensson.När det gäller nötköttsföretagen varnar man för risken inför kommande omläggning av stöden, vilket kan komma att pressa marknaden och radera ut stödeffekten.- Det gäller att inte stirra sig blind på frikopplingen av handjursbidraget i höst. Det är många som vill sälja men vi råder till att man planerar mer långsiktigt, säger Lars-Göran Svensson.Generellt sett är marknaden svårbedömd men man tror ändå på svagt stigande priser för året.Växtodlarna kan räkna med fortsatt höga priser, som dock tas ut av högre kostnader, varför lönsamheten spås bli oförändrad jämfört med 2010. För att snittgården ska nå ett uthålligt driftsresultat bör spannmålspriserna ligga kring 2-2,50 kronor per kilo, menar LRF Konsult.- Det gäller att ha koll på kostnaderna och titta på vad man kan binda till för pris. Det är såpass bra nu att man borde ta sig en funderare på att säkra i alla fall halva skörden.LRF Konsult är mest optimistisk för mjölkföretagen även om priset ligger en 50-öring under vad branschen skulle behöva. Pris och resultat väntas stiga ytterligare under året.- Jag tycker mig se ett trendbrott i mjölken. Med ett pris kring 3,50 kronor får vi nog en del satsningar från yngre lantbrukare och jag tycker att det ser positivt ut, säger Lars-Göran Svensson.Jerry Simonsson