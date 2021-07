Tre års fängelse för äggbedrägeri

Under 18 månader sålde företaget Heart of England Eggs över 100 miljoner ägg som ekologiska och frigående till brittiska butiker.



I själva verket kom äggen från burhöns i Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike och Nederländerna, skriver The Times.



Den tidigare vd:n för Heart of England Eggs har dömts till fängelse i tre år samt ett skadestånd på 3 miljoner brittiska pund, cirka 32 miljoner svenska kronor. Han förbjuds också att verka som företagsledare under sju års tid.ATL.nu