Travhästar i Hall of Fame

Bulwark och Rex Rodney väljs in i Hall of Fame, Travets Storheter, vid Nordiska Travmuseet i Årjäng. I motiveringen heter det att Bulwark kom från Nordamerika och etablerade sig som den bäste hingst som någonsin verkat i svensk travavel och Rex Rodneys liv beskrivs som hämtat ur en folksaga, där en häst ur enkel härkomst lyckades nå den internationella eliten.



De två- och fyrbenta travsportutövare som väljs in i Hall of Fame avbildas av träsnidaren Leif Andersson, som är hemmahörande i Årjäng. Träfigurerna ingår efter avtäckningen i den permanenta utställningen.



Hall of Fame har sitt säte i Nordiska Travmuseet men de som utser vilka som ska väljas in är en oberoende kommitté som består av representanter för de svenska och norska travsportjournalistklubbarna, enligt ett pressmeddelande.ATL.nu