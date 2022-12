Traktorförsäljningen sjönk i Danmark

Under 2014 nyregistrerades 1 875 traktorer i Danmark, vilket är betydligt färre än året innan då 2500 traktorer registrerades. Det skriver landbrugsavisen.dk som tagit del av statistik från ND Data.

New Holland i topp

Två uppstickare

New Holland toppar statistiken med 366 traktorer, följt av John Deere med 314 och Case IH på tredjeplats med 284 traktorer. Efter topptrion följer Masseu Ferguson (247) Valtra (189) Claas (163) Fendt (158) Deutz Fahr (72) Zetor (20) och Same (13).Valtra och Claas är de märken som lyckats öka sina marknadsandelar jämfört med 2013. Valtra från 7,5 procent till 10,1 procent och Claas från 4,1 procet till 7,5 procent.Fendt tappar något från 9,9 till 8,5 procent. Även John Deere tappar från 20,1 procent till 16,4 procent, och New Holland från 22 procent till 19,6 procent. Är du nyfiken på hur den svenska statistiken ser ut? Den har vi rapporterat om tidigare här.