Traktorer för miljoner blev tjuvarnas byte

Polisen larmades till platsen vid åttatiden på tisdagsmorgonen. Då var fordonen, som förvarades på inhägnat område på Industrigatan, puts väck.

Stora maskiner

Låste efter sig

Tidigare drabbad

Tjuvarna slog till någon gång under natten. Exakt hur stölden och bortforslandet av maskinerna gått till är ännu inte klarlagt. Teknisk undersökning inleddes under förmiddagen.Klart är att de rödlackerade traktorerna är av 2014 års modell och att de troligen lastats på två trailrar med dragbilar.Polisen värderar det samlade stöldgodsets värde till cirka sex miljoner kronor.Någon misstänkt finns inte i nuläget och polisen är angelägen om att få in eventuella vittnesiakttagelser från allmänheten.Sune Larsson arbetar i verkstaden på det drabbade företaget. Han berättar för tidningen GT att tjuvarna försökte sopa igen sina spår genom att efter stölden låsa igen grinden med ett eget hänglås.– Vi har en säljare här som kom in för att ställa in sin bil vid fyra på morgonen. Han trodde att vi hade satt dit kättingen med det nya låset. Han förstod ingenting, berättar Sune Larsson för tidningen.Det är inte första gången Lantmännen Maskin i Brålanda får påhälsning av inbrottstjuvar.Senast var för ett par år sedan. Då tog sig tjuvarna in genom att klippa upp ett stängsel. Deras byte blev en traktor och en huggarvagn värda cirka 300 000 kronor.Någon skyldig åkte aldrig fast, enligt tidningen TTELA.