New Holland 6070 Plus är utrustad 6-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo och intercooler. Hytten på 6000 Plus serien heter Horizon 73db. Transmissionen är en Electro Command 16x16 växlad låda med 4-stegs PS och kopplingsfri fram och back 6000 Elite finns med 3 olika framaxlar: Standardaxel, Terraglide axel "fjädrande" och Supersteer axel "liten vändradie"