Traktor och bil i våldsam krock – en person förd till sjukhus

Norr om Gävle på väg 583 inträffade olyckan skedde vid tiotiden på torsdagsförmiddagen.

Eventuell omkörningsolycka

Trafikstopp

En personbil och en traktor krockade och traktorn kantrade och lade sig över vägen.– Två ambulanser ska ha varit på platsen, och vi är på väg ut dit nu, säger Fredrik Nilsson vakhavande befäl på Gävleborgspolisen till Expressen.Traktorföraren höll hårt i ratten när traktorn välte, enligt Per Törnhult på Gästrike räddningstjänst.Det är ännu oklart vad som orsakade trafikolyckan.– Det verkar som att bilen kört rakt in i sidan på traktorn, säger han.En person har förts till sjukhus med ambulans. Olyckan ska ha involverat två personer.Trafiken stod helt still ett tag men nu ska den rulla som vanligt igen.