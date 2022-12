Trafikpolisen spanar från traktorer

Det är längs de kurviga landsvägarna i landskapet Humberside som det nya knepet har använts. Istället för att placera ut poliser i synliga reflexvästar längs vägkanten så håller de till i traktorer.

I traktorn sitter en polis med en fartkamera och kontrollerar alla förbipasserande fordon.Det finns just nu inget annat sätt för polisen att komma åt den procent som kör över 160 kilometer i timmen.Mark Hughes på trafikpolisenheten i Humberside säger till The Telegraph att så höga hastigheter blir dödligt farliga om två fordon råkar mötas på vägar som korsar varandra.– De som kör ut på vägen förväntar sig inte att möta ett fordon som kommer emot dem i den höga hastigheten. Sannolikheten för en katastrofal krock ökar avsevärt, säger Mark Hughes till The Telegraph.