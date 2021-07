Träffa EU-kommissionen på Elmia

EU-kommissionen besöker regelbundet jordbrusmässor runtom i Europa men detta är första gången de besöker Elmia. Det är kommissionens "jordbruksdepartement" som under samtliga mässdagar kommer att ha en egen plats på mässgolvet.



- Syftet med vår medverkan är träffa människorna som berörs av EU:s jordbrukspolitik, säger Isobel Maltby, directorate-general for agriculture and rural development, i ett pressmeddelande från Elmia.



Enligt Isobel Maltby är kommissionens program för dagarna på Elmia ännu inte spikat. Men redan nu kan hon säga att åtminstone en dag kommer att användas till att diskutera utveckling av landsbygden och jordbruket.



- Lantbrukets förutsättningar är unikt i varje land och vi får helt enkelt se vad som behöver prioriteras i Sverige, säger Isobel Maltby i en kommentar.ATL.nu