Just nu pågår ett intensivt arbete på ATL-redaktionen med att förebereda sändningarna. Tanken är att även de som inte har möjlighet att besöka mässan ska få ta del av nyheterna som presenterats. Samt att de som är på plats ska få en bra sammanfattning av det senaste inom djurhållning.

– Vi har satsat på ett brett innehåll i ATL:s tv-sändningar från Elmia. Vi kommer bland annat in på grovfoderteknik, biokol, en framtidsgröda och fodersituationen. Från mässgolvet får vi också färska reportage om teknik och djuruppvisning, säger David Larsson, redaktör för sändningarna.

Företrädare för ATL finns självklart på plats under hela mässan.

I LRF Medias monter kan du också träffa representanter för samtliga av LRF Medias varumärken, samt testa din prickfärdighet i en spännande tävling. Om du är prenumerant och ännu inte loggat in på ATL Premium, kan du även få hjälp med det.

Hjälp att logga in på ATL Premium

Under mässdagarna kommer det finns möjlighet för ATL-prenumeranter att logga in på ATL Premium. Ta med dig ditt kundnummer, som står på den senaste fakturan, så hjälper vi dig att logga in för första gången.

Träffa Tord Karlsson, ATL:s ledarskribent och debattredaktör

Passa på att träffa ATL-redaktionen på mässan. ATL:s ledarskribent Tord Karlsson finns i LRF Medias monter följande tider:

onsdag 14:30-17:30

torsdag 11:30-14:30

fredag 14:30-16:00

ATL TV på Elmia

Onsdag

Startar klockan 16.00 på atl.nu

Programtid cirka 1 timme.

Innehåll:

Lantmannens odlingstävling Maltkornsmästaren

Jordbruksverkets byggtävling

Hur är fodersituationen för nötköttsproducenterna?

Årets djurskötare

Ullprojektet ska stärka ullen

Mässgeneralen på plats i ATL-studion

Torsdag

Startar klockan 16.00 på atl.nu

Programtid cirka 1 timme.

Innehåll:

Åkerbönan växer som gröda

Biokol en kolsänka i djupströbädden

Vad händer på traktormarknaden

Crispr – framtidsteknik med förhinder

Det senaste inom grovfodertekniken