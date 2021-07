Trädgårdsmässa ställs in nästa år

Trädgård Norr 2010 ställs in på grund av att utställarna dröjt med att lämna besked. Arrangören Marie Olausson på MO Marketing skriver i ett pressmeddelande att det därmed inte fanns någon garanti för att mässan skulle kunna erbjuda den bredd på utställare som besökarna vant sig vid.



Tidskriften Trädgård Norr kommer ut som vanligt med fem nummer per år. MO Marketing hoppas också på att mässan ska kunna anordnas som vanligt under våren 2011.ATL.nu