Trädgårdsföretagen blir allt större

Varje gång som den genomsnittliga frilandsarealen och växthusarealen mätts sedan 1984 har den blivit större. Medan antalet trädgårdsföretag minskar så ligger den totala arealen på ungefär samma nivå. Det är en av slutsatserna i Trädgårdsproduktion 2008, en statistiksamling från Jordbruksverket.



Den genomsnittliga frilandsarealen per företag var 2008 7,2 hektar, en ökning med 132 procent sedan den första mätningen 1984. Snittet för växthusarealen har ökat med 70 procent till 3 390 kvadratmeter per företag.



Mellan 2005 och 2008 har användningen av eldningsolja minskat och förbrukningen av pellets, briketter, bark, flis och spån ökat. 2005 stod biobränslen för 4 procent av energiförbrukningen i växthus, 2008 var andelen 18 procent. Eldningsoljans användning halverades nästan under samma period, med en minskning från 51 procent av den totala energiförbrukningen till 38 procent.



Kryddväxter är nu den tredje största ätbara produktgruppen för växthusodling, näst efter gurka och tomat. Arealen har ökat med 47 procent mellan 2005 och 2008, till 90 730 kvadratmeter. ATL.nu