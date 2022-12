Träden kan rädda världens jordar

En tredjedel av världens jordar är på väg att bli obrukbara. Om inget görs riskerar miljontals människor att bli utan mat – och klimatförändringarnas effekter blir ännu värre. Att plantera träd är ett viktigt motmedel.

Varje år eroderas 24 miljarder ton odlingsbar jord. Det är ett resultat av avskogning, ohållbart jordbruk, bebyggelse och annan mänsklig påverkan. Samtidigt som den kvarvarande jorden blir allt sämre, är behovet av ökad matproduktion mycket stort för växande befolkningar.Mot den bakgrunden har FN utlyst 2015 till det internationella jordåret, International Year of Soils. Världssamfundet hoppas på så vis lyfta fram jordens livsavgörande betydelse för mänskligheten.stora i utvecklingsländerna. Förutom frågan om mat till alla, är 83 procent av människorna söder om Sahara i Afrika beroende av jorden för sin försörjning enligt FN:s jordbruksorgan FAO. Samtidigt har 40 procent av tillgängliga marker i Afrika kraftigt sänkt bördighet.Till exempel i Kenya har avskogningen minskat skogsbeståndet till hälften på 40 år. Hårt bete av marken och ensidigt odlande har bidragit ytterligare till att näringsrik jord nu är allt mer sällsynt i landet. Vi har i vår verksamhet för Vi-skogen i Kenya och i markforskning i många utvecklingsländer sett denna negativa utveckling på nära håll.läget allt mer allvarligt de senaste åren är förändringarna i klimatet. De bönder Vi-skogen stödjer vittnar om att torrperioderna blivit längre och regnovädren kraftigare. Effekten av både torka och kraftiga regn blir värre på hårdare utnyttjade jordar.Klimatförändringarna, avskogning och förlusten av jord är intimt kopplade till varandra. Jordarna lagrar, näst efter haven, mest kol i världen. Mark i skog och på välskött jordbruksmark utgör i praktiken ett lager av koldioxid som binds i jorden i form av förmultnade växter, så kallad humus. Om inget görs riskerar vi alltså att förvärra klimatet ytterligare, då trädens och jordens förmåga att ta om hand om våra utsläpp minskar.effektiva för att binda kol och ge humus till marken. Träden kan på det sättet spela en nyckelroll för att binda kol från atmosfären, förbättra utarmade jordar och bidra till uthålligt jordbruk med högre matproduktion.När bönderna planterar träd på sina gårdar blir jordarna mer näringsrika och mer motståndskraftiga mot torka, erosion och intensiva regn.sex minuter att läsa den här artikeln. Under den tiden har hundra hektar jord blivit obrukbar i världen. FN:s viktigaste budskap under internationella jordåret är att vi människor nu måste bruka våra jordar på ett mer hållbart sätt. Att plantera fler träd är ett steg i rätt riktning.Henrik Brundinsenior advisor för Vi-skogen och biologAnders Malmerprofessor i markvetenskap och föreståndare för SLU Global