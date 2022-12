Trädbränsle fortsätter att backa

Priset på förädlade trädbränslen går nedåt för tredje kvartalet 2014.

Nu ligger priset på en megawattimme förädlade trädbränslen på 276 kronor, jämfört med 284 kronor förra kvartalet. Samma kvartal förra året låg priset på 312 kronor.Det går även nedåt för de stora volymerna av skogsflis. Nu betalar värmeverken 187 kronor per megawattimme, jämfört med 192 kronor förra kvartalet.Det är en hel tia under vad värmeverken betalade samma kvartal förra året. Värmeverken betalar nu lite bättre för stycketorven. Den har gått upp från 162 kronor till 169 kronor.Priset på fjärrvärme ligger just nu på ungefär samma nivå som förra året. I oktober 2013 låg priset på en megawattimme fjärrvärme på 751 kronor.I oktober i år låg priset på 759 kronor.