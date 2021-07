Tractor of the year-finalisterna klara

I klassen standardtraktorer är de sju finalisterna Fendt 828 Vario, Landini 7-230, Deutz-Fahr TTV430, New Holland Auto T7.210 Command, Claas Xerion 5000, John Deere 8345R och Massey Ferguson 7499 Dyna-VT, skriver norska Bedre gardsdrift. Störst bland dem är Claas Xerion 5000 med 500 hästkrafter under huven.

New Hollands kandidat är nog den som skapar mest intresse, skriver tidningen. Vad som gömmer sig bakom begreppet T7.210 Auto Command är det väldigt få som vet. New Holland kommer att hålla detaljerna hemliga ett tag till.



Det finns även en klass för specialtraktorer och i den är de sex finalisterna Claas Xexos 240 F, Landini Rex 110 F, Antonio Carraro Ergit 100 Mack 4, New Holland TK 4060, John Deere 5100 GF och Kubota M 8540 Narrow.ATL.nu