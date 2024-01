”Totalförsvaret behöver en ny livsmedelsstrategi”

Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen var budskapet lite olika formulerat, men ändå detsamma. Det finns en risk för krig, det är tid för handling, det är nu som bättre förberedelser behöver komma på plats. Just risken för militära strider på svenskt territorium får för tillfället betraktas som låg, men Ryssland har visat att det är ett land som attackerar grannländer utan krigsförklaring. Hacker-attacker, sabotage av el och kommunikationer, desinformation och infiltration förekommer redan. Men Sveriges regering har inte sagt att vi är i krig och de lagar som kan tillämpas under höjd beredskap är därför fortfarande vilande. Det är alltså illa nog, men heller inte värre än så. Att Sverige befinner sig i det säkerhetspolitiskt allvarligaste läget sedan andra världskriget är en slutsats som varje tänkande människa borde skriva under på.

Vad kan då göras?

Myndigheter och militär måste se till att fatta beslut som också leder till ett starkare Sverige med avskräckningsförmåga. Målet måste vara att Sverige är väl rustat och att det är galenskap att bråka med oss. När det gäller uppbyggnaden av totalförsvaret är det tydligt att det är lönsamma, konkurrenskraftiga och innovativa företag som utgör grunden. Så var det under pandemin, där många ställde om och även direkt bidrog med kompetens till de offentliga aktörerna. Insikten om att näringslivets uppgift alltid är att lösa problem åt andra, behöver bli starkare. Och myndigheter behöver kunna fatta snabba beslut som leder till att företagen får lösa problem. Under pandemin kunde etanol bli desinficering i stället för drinkingrediens och företag som tillverkar blöjor kunde göra ansiktsmasker och så vidare. Men det behöver finnas beställningar, näringslivet kan inte förväntas definiera samhällets behov.

Specifikt för livsmedelssektorn behöver en ny livsmedelsstrategi komma på plats som gör det enklare och billigare att producera svenska livsmedel, så att produktionen kan öka och Sverige kan exportera till samma ekonomiska värde som vi importerar. Myndighetsbeslut och politiska beslut bör vägledas av den enkla frågan: ”Leder detta beslut till mer svensk livsmedelsproduktion? Om inte, gör om och gör rätt”. En sådan strategi vägleder beslutsfattande mot ett tydligt mål, som vi nog är rätt eniga om i Sverige, mer svensk mat och dryck. Det skulle leda till den handlingsfrihet som behövs för att kunna lösa nya och oförutsedda problem.