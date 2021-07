Torkstöd mildrar höjda kontrollavgifter

47 miljoner kronor

Subventionen motsvarar cirka tio öre per kilo slaktvikt, eller motsvarande 30 kronor för ett nötkreatur, tio kronor per gris och tre kronor per lamm. Kompensationen per enskilt djur får dock inte understiga EU:s minimiavgift, varför bara 55 miljoner kan betalas ut i dagsläget, även om det finns totalt 60 miljoner som är öronmärkta för djurproducenter i detta fall.