Torkan i Ryssland oroar

Vete

Tekniskt ger en blick på charten olika bilder. Matif ser "bullish" ut, medan Chicago är mycket mer tvekande.

USDA, som vi ägnar nästa sida åt, visade på lägre produktion än marknaden väntat, men inte alls så illa som många var rädda för.



Som vi trodde i förra veckan, har oron nu flyttat över till huruvida det ska gå att så tillräckligt bra i Ryssland, där det är gräsligt torrt. Ryssland sade i fredags att 1/3 av höstsådden inte går att göra, utan måste besås med vårgrödor.



Det viktigaste i USDA:s rapport var sänkningen av fd Sovjets (FSU) produktion, från 100.62 mt till 87.21 mt. EU-27 sänktes också från 141.82 till 137.51. Sammantaget faller utgående lager för juni 2011 från juliprognosens 187 mt till 174.76mt.

En del har reagerat på att EU-27 lämnas med bara 10.08 mt i lager, vilket är i minsta laget. Vi förbrukar ca 10 mt / månad i Europa och från slutet av juni dröjer det 4-6 veckor innan skörden är inne.



StrategieGrains-rapporten som kom från den franska analysfirman Tallage dagen innan, hade utgående lager på 11.3 mt och ett "överskott" på 900 kt. Detta trots att de har en skördeprognos (inkl durum) som ligger 1 mt lägre än USDA. USDA har alltså räknat med att det höga priset ska sänka efterfrågan med mindre än vad Tallage gör. Även detta är något som en del har reflekterat över i USDA-rapporten.



Nedan ser vi relationen mellan lager och pris sedan 1961.

"2010" är läget - lagerprognos och pris - per i fredags.





Spekulanterna har fortsatt att köpa tillbaka terminskontrakt och ligger nu nettoköpta med 5712 kontrakt.

Vi får gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta så här kraftiga omsvängningar i den spekulativa positionen, som vi haft hittills sedan julis början.

Man måste förstå att det är till stor del den här kraftiga efterfrågan på terminskontrakt, som har påverkat priset, och inte sänkningen av prognosen för utgående lager pga torka.

Vi anser att vetepriset just nu är 20 procent övervärderat på terminsmarknaden och rekommenderar sälj.

Målkursen är 175-180 euro per ton för novembervete.



Raps

Rapsterminerna på Matif var oförändrade i veckan.

Raps har inte alls hängt med vetet upp.

Inför höstens utsädesval ska man tänka så här:

Raps avkastar 3.1 ton / hektar och vete 7 ton.

November 2011-vete står i 176.75 euro per ton och november 2011-raps står i 351 euro per ton

Med vete är en ha värd 180.5 x 7 =1263 eur

Med raps, 351 x 3.1 = 1089 eur

Vete ger alltså 16% högre intäkt per ha. (förra veckan 14 procent).

Tror du att det ändrar sig till skörd nästa år? Prissäkra vetet i så fall! Du kan fatta beslut och prissäkra nu. Skulle situationen ändra sig om några veckor, kan du kliva ur din sålda veteterminsposition (och kanske även tjänat pengar på det.. )



Sojabönor

Novemberkontraktet på CBOT var oförändrat i pris i veckan som gick.

Pristoppen från november-december är ett starkt motstånd.

Vi ser i diagrammet nedanför, relationen mellan lager och pris. Vi ser att sojabönor handlas till ett högt pris i förhållande till förväntade utgående lager, även om sojabönorna var något mer "övervärderade" förra året.

Vi rekommenderar neutral till sälj på sojabönor och kortsiktigt tror vi inte att novemberkontraktet tar sig över motståndet på 1050 cent.





Om USDA-rapporten:

Högre produktion i USA, men lägre globala utgående lager, men oförändrade lager i USA. Så ser bilden ut.

USA ser ut att gå mot en rekordskörd av sojabönor och det syns i USDA:s rapport.

Kinas import höjdes till 52 mt från 49.5 mt. Torbjörn Iwarson