Torka och regnrekord präglade väderåret 2023

Sommaren började med en lång torrperiod. Juni blev den torrast månaden på över 100 år på flera ställen, bland annat i Uppsalatrakten. Men sedan kom regnet som gjorde att sommaren som helhet blev ovanligt blöt på många håll i landet. Mest kom det i Eftra i Halland med sammanlagt 555,7 millimeter under sommarmånaderna.

Stormen Hans

Det går inte att summera vädret under 2023 utan att nämna stormen Hans som drog in i början av augusti med vindar på som mest över 27 meter per sekund på många ställen. Något som inte minst skogsägare i Västerbottens inland märkte av där i princip alla träd i ett närmare fyra mil långt och fem kilometer brett område vräktes omkull av stormvindarna.

Lågtrycket gjorde också att månaden blev rejält blöt, inte minst i ett band över östra sidan av Mellansverige.

Det myckna regnandet fortsatte i september. Den 1 september fick SMHI:s station i Älvkarleby 101 millimeter, vilket motsvarar dubbelt så mycket som brukar komma under hela september. Men flera platser i Uppland, Västmanland och östra Dalarna fick då en dygnsnederbörd som översteg långt över vad som är normalt för månaden.