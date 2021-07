Toppryttare säljer hästar över nätet

FLYINGEBY ATL

1300 meter från Flyinge hästsportcentrum, med utsikt över klassisk skånsk jordbruksbygd, ligger Katri Wäyrynens arkitektritade gård med plats för man, fyra barn och tolv hästar.

- Jag representerar kanske den nya generationen uppfödare - kvinna, 40+ med några få ston i avel, säger Katri Wäyrynen och skrattar.





Strålande start

Tar 15 procent

Svårt veta vad som är inne

Uppfödarkarriären har startat succéartat. Hennes allra första egna uppfödning har fått den åtråvärda utmärkelsen diplomsto, sexåriga Wald­fee (Davinci-D-Day-Welt As). Till finalen i årets upplaga av uppfödartävlingen Breeders Trophy, som avgörs den här veckan på Flyinge, har Katri Wäyrynen två fyraåringar kvalificerade.Det är hingsten No Worries (No Limit-Voltaire-Gagxx) i hoppning och valacken Wald Hit (Welt Hit II-D-Day-Welt As) i dressyr.Hon, som i många år handlat professionellt med toppklasshästar, har för första gången en rad hästar av egen uppfödning till salu. Det känns både spännande och komplicerat.- Du vet väldigt mycket om hästen. Det kommer funderingar som "ska jag ta ett till föl på den eller släppa?".Katri Wäyrynen kom till Sverige 1994, för att få hjälp av tränaren Jan Jönsson inför VM i fälttävlan. Tävlingskarriären är över, men kunskaperna i ridning på hög nivå och utbildning till tränare har hon nytta av i sitt företag Horses on Request (ungefär Hästar efter Begäran) som förmedlar hästar mellan säljare och köpare. Fälttävlan innehåller dressyr, terränghoppning och banhoppning och det gör att Katri Wäyrynen kan matcha ryttare med rätt häst i många grenar.Priset för mäklartjänsten är 15 procent på köpesumman i provision av säljaren. Den dyraste hästen till salu just nu på hennes hemsida kostar 85 000 euro (cirka 850 000 kronor). En del av affärerna görs upp över internet, utan att köparen träffat vare sig Katri Wäyrynen eller hästen.- E-handel bygger otroligt mycket på förtroende. Jag fick 800 000 kronor av en dam att köpa fyra hästar för. Hon blev nöjd och vi är fortfarande vänner.Katri Wäyrynen säljer helst hästar till USA, eftersom köpare utanför EU inte betalar någon moms. Privatpersoner inom EU som köper häst i Sverige måste betala 25 procent moms, medan de stora hästländerna Tyskland och Nederländerna har 17 respektive 13 procent. Det tycker Katri Wäyrynen är en stor konkurrensnackdel.- Hästen som näringsgren är på väg upp. Folk på regeringsnivå behöver se allvaret i det här. Ska man föda upp hästar måste man kunna få det att gå ihop, säger hon.En utmaning för uppfödare är att förutspå vad som kommer att vara populärt fem år senare, när resultatet av en betäckning ska upp till bevis. Inom bedömningssporten dressyr kan det gå mode. När Katri Wäyrynen började med egen avel ville de amerikaner hon hade kontakt med ha ganska markbundna hästar med raka frambensrörelser, lång rygg och lugnt temperament. Nu vill alla ha hästar som den nyblivne världsrekordhållaren i grand prix-dressyr, den nederländske hingsten Totilas. Höga frambensrörelser och gnistrande temperament är det som gäller.- Men vem klarar av de där riktigt elektriska hästarna?, säger Katri Wäyrynen.Det viktigaste med dressyraveln tycker hon är att få bort hästar med kortare framben än bakben, eftersom de har svårt att jobba med bakdelen under sig, liksom att få fram aktiva bakben. - Ett bra sto lämnar fina avkommor med de flesta hingstar. Om man har ett dåligt sto kan man inte göra mirakel med hingsten. Pratar man avel ska avkomman vara bättre än sina föräldrar. Tina Andersson