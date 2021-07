Tobaksodlingen tillbaka

FJÄLKINGE ATL

Tobaksplantorna klipps ner med samma sekatörer som användes under odlingens storhetstid i början av 1900-talet. Under den första torkningen hänger plantorna prydligt på rad i en helt vanlig byggställning.

- Vi hittar praktiska lösningar efter hand, säger Anders Olsson, som tillsammans med sin far odlar tobak i stor skala.





Tobaksskörden i Fjälkinge, strax utanför Kristianstad, startade i mitten av augusti. Här växer virginiatobak av sorten Alida på två hektar, en kontraktsodling åt tobaksföretaget Fiedler & Lundgren.Just nu funderar Anders Olsson mest över hur plantering och skörd kan göras effektivare. Sommarens arbetstimmar har blivit alldeles för många.- Men det är lärpengar som vi förhoppningsvis kommer att ha nytta av nästa år. Mitt mål är att hitta en alternativ gröda som blir lönsam.Det hela började 2008, då Anders Olsson deltog i ett kulturhistoriskt projekt som anordnades av Regionmuseet i Kristianstad. Syftet var att dokumentera och återskapa en gammal lokal odlingstradition.Från 1700-talet och framåt var tobak en ekonomiskt viktig gröda i Kristianstadstrakten.Under 2009 fortsatte Anders Olsson odlingen, 500 plantor gav 10 kilo tobak som köptes upp av tobaksföretaget. I år odlar han på kontrakt och skörden ska gå till snus.- Om detta lyckas så ska det bli en helsvensk produkt som ska ut på marknaden.Odlingen startade tidigt i våras med planteringen av 37 000 plantor som dragits upp av företaget Åhusgrönt. Plantorna sattes med planteringsmaskin och för hand, under sommaren har odlingen sedan pysslats om med handkraft. Ogräsrensning förstås, dessutom har tjuvskotten och blommorna tagits bort.- Timmarna vi lagt är inte ekonomiskt försvarbara. Men det är väldigt spännande och vi ska försöka hitta en lönsam medelväg.Tobaksskörden startade när de nedersta bladen börjat gulna. Hela plantan hängs på tork, till skillnad mot gamla tider då bladen träddes på spett. Efter tre veckors torkning utomhus flyttas tobaken inomhus till gamla Monopolet, för sluttorkning ner till 12-13 procents vattenhalt.Och det är här som dåtid och nutid möts.Monopolet är Fjälkingebornas namn på Svenska tobaksmonopolets beredningsmagasin, det enda bevarade. Här bereddes en gång det ursprungliga Åhussnuset, själva torkningen gjordes i speciella torklador.Anders Olsson köpte för några år sedan ett boningshus bredvid Monopolet och fick magasinet nästan på köpet. Både farmor och gammelfarmor odlade tobak åt Svenska tobaksmonopolet, och den historiska kopplingen är en stark drivkraft som bidrar till hans engagemang.- Tobaksodlingen har varit så stor här, många hus i byn är byggda på tobakspengar. Marianne Persson