– Det här är proffs, tjuvarna visste vad de ville ha, de hade inte fördärvat något utan det var snabbt och skickligt utfört, säger Emil Eckerström som jobbar på sin fars företag Eckerström och Skog i Malmbäck i närheten av Nässjö.

"Blött och skitigt"

Klippte kablarna

Overkamhet kostar

Svårt att komma åt

Emil Eckerström var ute på en avverkning tillsammans med en skogsmaskinförare förra fredagen.Den dåliga väderleken gjorde att de blev tvungna att avbryta jobbet på eftermiddagen.Eftersom maskinerna stod nära vägen flyttades skördaren och skotaren, en John Deere av modellen 1470 respektive 1510, längre in i skogen för att de inte skulle vara synliga från vägen.– Det var blött och skitigt och vi hade själva svårt att gå på hygget så vi trodde inte någon skulle gå där, berättar Emil Eckerström.På måndag morgon, när Emil var på väg tillbaka till hygget med en lastbil, fick han ett samtal från skoterföraren som berättade att de blivit utsatta för en omfattande stöld.Armstöden och spakarna i skördaren och skotaren var borta, liksom datorerna och arbetsbelysningen i hytten och kranen på bägge maskinerna.Tjuvarna hade klippt av kablarna till utrustningen och skruvat av uppemot 30 lampor.– Det tråkiga är att all objektinformation i datorerna som avverkningsvolymer, tidsåtgång med mera också gått förlorad, säger Emil Eckerström.Stölden polisanmäldes genast. En servicetekniker från John Deere kom snabbt till platsen och tog upp beställning på de delar Emil behövde för att maskinerna skulle kunna användas igen.Värdet på den stulna utrustningen uppskattades till 200 000 kronor.– Dessutom kostar det pengar när maskinerna står stilla. Det tog tre dagar innan vi kunde ta skördaren i drift igen och skotaren fick vi vänta på i ytterligare två dagar. Under den tiden hade vi kört sex till sju skift med maskinerna, berättar Emil Eckerström.ATL har flera gånger rapporterat om tjuvar som härjat i Småland under hösten. Polisen ger inte de drabbade stort hopp. Det är svårt att bevaka maskiner i skogen.Emil Eckerström har svårt att tro att stölden av utrustningen i maskinerna klaras upp.– Polisen måste ha något att gå på. Det skulle vara om någon av tjuvarna skadat sig och det finns blod på brottsplatsen. Då kan man ta dna, men annars är det nog svårt, säger han.Han funderar på hur han framöver kan larma sina maskiner.– Vi byter arbetsplats flera gånger i veckan och många gånger är vi 6-7 mil från företaget. Det är orealistiskt att köra hem maskinerna till Malmbäck efter varje arbetsdag. Det är möjligt att vi kan ha ett larm som är kopplat till en siren, säger Emil Eckerström.