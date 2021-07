Tjuvarna överlistar gps:en med nytt vapen

Vid ett ingripande mot fyrhjulingstjuvar i Värmland beslagtog polisen en liten manick som de först inte visste vad det var. Den hade en antenn och flera lysdioder. Apparaten skickades till Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) för analys.



-Det är en liten grej med en antenn på. Den ser inte alls märk-värdig ut, säger Dan Rööhs, tekniker vid polisen i Värmland.





Hittar radiosignaler

Inte första gången

Det visade sig att den reagerar på radiosignaler. Så fort en sändande apparat fanns i närheten tändes lysdioder på apparaten. Sannolikt har den använts av tjuvarna för att se om det finns aktiverade spårsändare på fyrhjulingarna.-De får ju en indikation på att det snabbt gäller att få tag på sändaren och knacka sönder den innan polisen kommer.Några veckor innan polisen hittade apparaten försvann Anders Rådströms fyrhjuling från hans gård i Torsby.-Det var ingen som såg det. Men de hade säkert varit där före och spanat av, säger han.Motorcykeln var utrustad med spårsändare, men trots att den aktiverades och man pejlade med flygplan kunde maskinen inte hittas.Polisen misstänker att den beslagtagna apparaten eller en liknande kan ha använts för att rensa fyrhjulingen.Fenomenet är nytt i dessa sammanhang. Tidigare har stulna fyrhjulingar från Värmland hittats i både Norge och Polen med hjälp av spårsändare.Även Anders Rådströms försvunna fyrhjuling har varit på villovägar tidigare.-De stal den för två år sedan från den förre ägaren och då fann de den in Norge. Då funkade det, säger han.Nu vill polisen i Värmland göra fyrhjulingsägare uppmärksamma på att det finns en möjlighet att tjuvar överlistar stöldskyddssystemen.-Jag tror det bästa är att man ställer in fyrhjulingen i sitt garage, kedjar fast den och har den synlig så lite som möjligt, säger Christer Olsson, yttre befäl vid polisen i norra Värmland.Sedan den första juni ställer Länsförsäkring Kronoberg krav på att alla nya fyrhjulingskunder har spårsändare i sina maskiner.Under våren har många fyrhjulingar, ATV:er, stulits i Kronobergs län. Bara hos Länsförsäkring Kronoberg har man haft sju kunder som fått sina ATV:er stulna och nu har man infört krav på spårsändare på maskinerna.-På nyteckningar är det ett krav nu. Sedan jobbar vi igenom beståndet under kommande år, säger Fredrik Valgren, maskinskadechef på försäkringsbolaget.-Vi har ju fortfarande kravet att den (fyrhjulingen red. anm.) ska vara fastlåst med säkerhetslås. Skillnaden är att kunderna inte drabbas av någon självrisk om de följt villkoren. Hans Dahlgren