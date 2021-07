Tjäna pengar på kvalitetssäkring

Felinställda skördaraggregat kan ge förluster för alla i skogsbranschen. Skördare som kanske mäter 10 procent fel gör att både skogsägare och entreprenörer kan förlora tusentals kronor vid en avverkning. Räknat på hela landet rör det sig om hundratals miljoner.



-Det här kommer att skilja agnarna från vetet. Entreprenörer som inte har grejorna i ordning och kvalitetssäkrar sina maskiner kommer att sållas bort, säger Magnus Thörnwall, skogsentreprenör från Västervik.





Heldagsövning

160 000 kronor per år

Ett av hans maskinlag var under fredagen på en heldagsövning där de ska kontrolleras av virkesmätarföreningen VMF Syd.Just nu pågår ett nytt arbete med att kvalitetssäkra längd och diametermätning på skördarmaskiner runt om i Sverige.Virkesmätarföreningarna har i samarbete med Skogforsk och flera skogsföretag tagit fram ett kvalitetssäkringssystem. Virkesmätarföreningen VMF Syd har driftsatt, eller kvalitetssäkrat, 20 maskiner det senaste året och fler är på gång.-Vi utbildar först maskinlaget och går igenom rutiner för kvalitetssäkring. Sedan kontrollerar vi maskinförarnas utrustning för manuell mätning av träd. För att nå en bra mätning på maskinen är det en förutsättning att man klavar och mäter rätt, säger Jonas Hemmingsson på VMF Syd.Och det finns stora pengar att tjäna på kvalitetssäkrade maskiner.-Om en maskin har stora avvikelser kan virket hamna i fel längd- och diameterklass, vilket kan ge betydligt lägre pris för skogsägaren, säger Jonas Hemmingsson.-Om en slutavverkningsmaskin hugger 80 000 kubikmeter per år och vi får ut ett mervärde för vår kvalitetssäkrade maskin på två kronor kubiken är det 160 000 kronor på ett år. Och det motsvarar ungefär den merkostnaden som belastar maskinen för att klara, och bibehålla kröningen per år, säger Magnus Thörnwall. Härje Rolfsson