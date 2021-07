Tjälspaden (ATL:s aprilskämt 2011)

TJÄLMARK ATL

Nöden brukar kallas uppfinningarnas moder, men i år var det den kalla vintern som satte i gång funderingarna hos uppfinnaren Kjell Frost i Tjälmark utanför Umeå.

Känsligt

Batterier

Vitglödgat

Runt 10 000 kronor

Han jobbar med dräneringar runt äldre hus där det oftast är för känsligt att använda grävmaskin. I stället grävs det mesta för hand och han får vänta till mitten av maj innan tjälen gått ur marken.- Jag har bara kunnat jobba under sommarhalvåret. Redan i november brukar det här i norr vara för fruset i marken för att kunna gräva, säger han.Under många år har han haft funderingar om en eluppvärmd spade som ska klara tjälen. Försöken har dock stupat på att batterierna inte har kunnat lämna ifrån sig den extrema effekt som krävs för att snabbt tina den frusna jorden.Lösningen kom lite oväntat genom de senaste årens snabba utveckling av elbilar.- Nu har forskarna gjort så effektiva batterier att tjälspaden är möjlig. Batterierna är både kraftfullare, mindre och lättare än tidigare, säger Kjell Frost.ATL har som första tidning fått testa den nya tjälspaden och imponeras över uppfinningen. Vi prövar först jorden med spaden avstängd och då är det helt omöjligt att få ner den i jorden ens några millimeter.När strömbrytaren slås till hörs ett surrande, sprakande ljud och spadens skär blir vitglödgat. När vi nu sätter spaden mot jorden fräser det till och ett ångmoln bildas. Spaden sjunker snabbt ner genom jorden som om den vore en varm kniv i smör.Vi gräver under en förmiddag och flyttar uppskattningsvis två ton jord utan att batterierna tar slut. Laddningen går annars på 15 minuter i ett vanligt eluttag.Kjell Frost hoppas i framtiden kunna leva på försäljningen av spaden men redan nu tjänar han pengar på sin prototyp.- Ja, nu kan jag ju jobba i princip året runt utan avbrott.Priset är inte bestämt ännu men sannolikt hamnar det strax under 10 000 kronor.Den kommer att finnas i butikerna den 1 april nästa år.